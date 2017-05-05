Некоторые ночные "аэроэкспрессы" в "Шереметьево" будут отменены с 10 мая по 1 июня

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Несколько ночных "аэроэкспрессов" не будут курсировать между Белорусским вокзалом Москвы и аэропортом "Шереметьево" в дни ремонта на савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД), который намечен на период с 10 мая по 1 июня (кроме 12, 19 и 26 мая).

Согласно сообщению МЖД (филиал ОАО "Российские железные дороги"), речь идет о поездах, отправляющихся в 23:30 из столицы, и в 00:00 и 00:30 - в обратном направлении. В это время на одном первом главном пути перегона Лобня-Марк будут проводиться работы по смене рельсовых плетей в рамках летней ремонтно-путевой кампании.

Обслуживание инфраструктуры будет проводиться в период технологических "окон" с 23:15 до 5:15 . В этой связи также изменится расписание некоторых пригородных электричек, которые будут следовать по укороченному маршруту.