Москвичам пригрозили штрафами за пикники вне спецплощадок

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Московские власти предупредили, что устраивать пикники с шашлыками разрешено только в границах специально оборудованных зон, где установлены мангалы, скамейки и столы.

"Пикниковые точки расположены во многих парках и природных зонах города - к каждому сезону готовят около 300 площадок в разных округах. Организовать пикник в такой зоне можно совершенно бесплатно, главное - успеть занять место", - говорится в материале на сайте мэра Москвы.

При этом подчеркивается, что "тем, кто разводит костры и использует мангалы вне специальных площадок, грозят штрафы".

Обычным гражданам придется заплатить от 3 до 4 тыс. руб., должностным лицам - от 20 до 30 тыс. руб., юридическим - от 150 до 200 тыс. руб. Такое же нарушение на особоохраняемых природных территориях Москвы обойдется еще дороже: штраф для граждан - от 4 до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. руб.

В мэрии добавили, что разводить костры на территории Москвы запрещено, поэтому на пикнике не обойтись без мангала, и если установленного в спецзоне недостаточно, можно взять с собой переносной.

Вырубка деревьев и кустарников на территории природных объектов также запрещена, поэтому, как отмечается в сообщении, "угли или дрова необходимо приносить с собой".

Власти Москвы также предупредили об опасности клещей. Москвичам посоветовали для похода на природу одеваться в плотную и светлую одежду, заправлять футболку в брюки, а брюки в носки, молнии и манжеты застегивать. "Чтобы избежать укуса, для пикника стоит выбирать солнечные и проветриваемые поляны", - отмечается в материале.

В мэрии добавили, что в парковых зонах не надо оставлять детей без присмотра, не следует приближаться к диким животным и кормить их.

"Не срывайте цветы - они могут вызвать аллергию. Кроме того, среди них могут оказаться первоцветы или краснокнижные растения. А за их сбор и продажу предусмотрены административные штрафы", - отмечается в материале.

"Купайтесь только в специально оборудованных местах, не пейте воду из водоемов, не подбирайте подозрительные предметы и не приближайтесь к аварийным объектам", - подчеркнули в мэрии.

Отмечается, что "когда отдых подошел к концу, необходимо обязательно потушить огонь водой или песком", а "перед уходом надо собрать весь мусор".