В центре Москвы завершился оппозиционный митинг

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Акция оппозиции на проспекте Сахарова в центре Москвы в субботу днем завершилась.

Как передает корреспондент "Интерфакса", после выступления организаторов и приглашенных ими гостей со сцены официальная часть мероприятия окончилась. В данный момент участники акции расходятся по направлению к ближайшим станциям метро.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что в митинге участвовали порядка тысячи человек.

Согласованная с властями акция под названием "За Россию против произвола и репрессий" была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.