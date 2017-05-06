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Москва

В центре Москвы завершился оппозиционный митинг

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Акция оппозиции на проспекте Сахарова в центре Москвы в субботу днем завершилась.

Как передает корреспондент "Интерфакса", после выступления организаторов и приглашенных ими гостей со сцены официальная часть мероприятия окончилась. В данный момент участники акции расходятся по направлению к ближайшим станциям метро.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что в митинге участвовали порядка тысячи человек.

Согласованная с властями акция под названием "За Россию против произвола и репрессий" была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Теги: Москва
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