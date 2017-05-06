Главные новости
МоскваМосковская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площадиМоскваВ Москве начался снос усадьбы НеклюдовойВ РоссииПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборах
Москва

В Подмосковье загорелся ангар с полипропиленовыми трубами

Есть обновление от 22:27

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сообщение о пожаре в промышленной зоне "Технопарк М-4" в подмосковных Горках Ленинских поступило в оперативно-дежурную смену вечером в субботу, информирует сайт Главного управления МЧС по региону.

"В 19:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, посёлок Горки Ленинские, промзона "Технопарк М-4". Ангар металлический, 25х40, одноэтажный, 8 м высота. Хранятся полипропиленовые трубы. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение на складе, по всей площади", - говорится в сообщении.

По данным подмосковного МЧС, "в 20:27 объявлен вызов по повышенному рангу №2" . Причина пожара устанавливается.

"Пострадавшие уточняются", говорится на сайте. Сообщается, что для тушения пожара привлечены 18 единиц техники, 63 человека, в том числе от МЧС 37 человек и 10 единиц техники.

Теги: Россия, Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Московская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площадиМосковская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площади
Ранее на проспекте Сахарова прошла акция оппозиции, приуроченная к годовщине событий на Болотной 2012 годаПодробнее
Полиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в МосквеПолиция насчитала порядка тысячи участников акции оппозиции в Москве
Акция "За Россию против произвола и репрессий" была приурочена к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 годаПодробнее
В Москве начался снос усадьбы НеклюдовойВ Москве начался снос усадьбы Неклюдовой
В Мосгорнаследии заявили, что здание не является объектом культурного наследия, однако в "Архнадзоре" назвали снос градостроительным варварствомПодробнее
Более 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе МосквыБолее 30 человек пострадали в результате пожара на юго-западе Москвы
В больницы отправлены 11 человекПодробнее
Синоптики предупредили о снеге и гололедице в МосквеСиноптики предупредили о снеге и гололедице в Москве
По данным Гидрометцентра, такая погода прогнозируется накануне 9 маяПодробнее
Скорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройствуСкорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству
Особые затруднения наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также прилегающих к ним улицахПодробнее
Пожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолетаПожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолета
Выселенное здание в Лубянском проезде, по предварительной оценке, уже полностью выгорело изнутриПодробнее
В предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домовВ предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домов
В перечень пятиэтажек для голосования жителей вошли строения в 85 районах и в шести поселениях на новых территорияхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваМосковская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площадиМоскваВ Москве начался снос усадьбы НеклюдовойВ РоссииПравительство внесло в Госдуму законопроект о курортных сборахВ миреФранция запретила показывать истощенных девушек-моделей
В Подмосковье загорелся ангар с полипропиленовыми трубами
Украинские военные и донецкие ополченцы обвинили друг друга в обстрелах
"Спартак" обыграл "Томь" в 27-м туре премьер-лиги
"Зенит" и ЦСКА обеспечили себе право сыграть в еврокубках
Что произошло за день: суббота, 6 мая
ФК "Тосно" завоевал путевку в российскую премьер-лигу
В Сирии появились первые жертвы после вступления в действия меморандума о деэскалации
Меркель выступила за двойную стратегию НАТО в отношении России
Павлюченкова выиграла теннисный турнир в Марокко
Накануне выборов во Франции российские СМИ стали чаще цитировать Макрона
"Арсенал" выиграл у "Ростова" в 27-м туре чемпионата России по футболу
В Липецке восстановили прерванное из-за энергоаварии водоснабжение
Последние опросы перед выборами во Франции обещают твердую победу Макрону
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи