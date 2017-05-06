В Подмосковье загорелся ангар с полипропиленовыми трубами

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сообщение о пожаре в промышленной зоне "Технопарк М-4" в подмосковных Горках Ленинских поступило в оперативно-дежурную смену вечером в субботу, информирует сайт Главного управления МЧС по региону.

"В 19:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, посёлок Горки Ленинские, промзона "Технопарк М-4". Ангар металлический, 25х40, одноэтажный, 8 м высота. Хранятся полипропиленовые трубы. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение на складе, по всей площади", - говорится в сообщении.

По данным подмосковного МЧС, "в 20:27 объявлен вызов по повышенному рангу №2" . Причина пожара устанавливается.

"Пострадавшие уточняются", говорится на сайте. Сообщается, что для тушения пожара привлечены 18 единиц техники, 63 человека, в том числе от МЧС 37 человек и 10 единиц техники.