В Москве восстановили электроснабжение горевшей накануне высотки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве восстановлено электроснабжение высотного дома по адресу улица Профсоюзная, дом 64, корп.2, прерванное в ночь на субботу в результате пожара, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Все инженерные коммуникации работают в штатном режиме. Электроснабжение квартир восстановлено в полном объеме", - сказал П.Бирюков "Интерфаксу".

Он уточнил, что в высотке в штатном режиме работают лифты, в квартирах есть горячая и холодная вода.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что в результате возгорания 54 погонных метров кабеля в высотном жилом здании по улице Профсоюзная, дом 64, корп.2 на территории жилищного комплекса "Дирижабль" было эвакуировано 70 человек.

Всего за медицинской помощью после пожара к врачам обратился 31 человек, было госпитализировано 11 человек. По данным московских медиков, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В тушении пожара было задействовано 140 человек и 39 единиц техники. Для координации действий пожарно-спасательных подразделений на место происшествия выезжал начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.