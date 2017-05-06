Пожар на складе в подмосковных Горках Ленинских потушен

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пожар на двух складах со стройматериаламти в промышленной зоне подмосковных Горок Ленинских ликвидирован, сообщает сайт МЧС региона вечером в субботу.

"В 23:16 ликвидация открытого горения. Отделение ПСО-26 (химический), провели замеры ПДК воздуха на месте пожара, превышения ПДК не обнаружено. Угрозы жизнедеятельности населения в ближайших жилых домах нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 20:40 произошло загорание второго склада. В 21:45 была произведена локализация пожара на площади 2250 м2.

Информация о пожаре в промышленной зоне "Технопарк М-4" в подмосковных Горках Ленинских поступила в оперативно-дежурную смену в 19:45.

"Промзона "Технопарк М-4". Ангар металлический, 25х40, одноэтажный, 8 м высота. Хранятся полипропиленовые трубы. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение на складе, по всей площади", - уточняло МЧС Подмосковья.

"Пострадавшие уточняются", говорится на сайте. Сообщается, что для тушения пожара привлечены 18 единиц техники, 63 человека, в том числе от МЧС 37 человек и 10 единиц техники.