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Москва

Военные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуаций

По словам главкома Сухопутных войск, в этом году по Красной площади пройдут два женских батальона в "интересной форме одежды"

Военные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуаций
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади
Фото: Reuters

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Никаких нештатных ситуаций не было в ходе подготовки и тренировок военного парада в ознаменование 72-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"Нештатных ситуаций нет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"(ВГТРК) в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.

Салюков будет командовать военным парадом в Москве 9 мая. В воскресенье в столице России проходит генеральная репетиция Парада Победы.

Говоря об особенностях нынешнего военного парада, главком отметил, в частности, что будет увеличена численность военнослужащих-женщин, которых после первого их выхода на парад в Москве на Западе назвали "тайным оружием Вооруженных сил".

В этом году по Красной площади пройдут "два полнокровных батальона". "Форма одежды будет интересная", - отметил Салюков.

Теги: Москва, Красная площадь, Парад Победы
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