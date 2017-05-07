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В Минобороны назвали успешной репетицию авиации к параду в Москве

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вся авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, принимавшая участие в генеральной репетиции парада, вернулась на аэродромы и готова ко Дню Победы, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны России.

"Экипажи Воздушно-космических сил приняли участие в генеральной репетиции парада над Красной площадью. Успешно выполнив проход над Москвой, самолеты и вертолеты приземлились на аэродромах временного базирования и готовы ко Дню Победы", - рассказали в военном ведомстве.

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В Минобороны подчеркнули, что все воздушные суда, участвующие в параде Победы, прошли все необходимые осмотры и технические регламенты. "Инженерный состав неукоснительно следит за их исправностью и готовностью к взлету", - отметили в министерстве.

Пролет экипажей армейской, дальней, военно-транспортной и оперативно- тактической авиации над Москвой проходит на высотах от 150 до 500 метров и на скоростях от 200 до 500 километров в час.

В этом году в военном параде принимают участие 72 экипажа. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М. Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

Открывать воздушную часть парада будут вертолеты Ми-26 и Ми-8, в группе парадного строя экипажи дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе "тактического крыла" из 10 самолетов Су-35С, Су-34 и Су-27. Впервые в составе "кубинского бриллианта" экипажи пилотажной группы "Русские Витязи" выполнят полет на истребителях Су-30СМ.

Теги: Москва, Парад Победы, Минобороны
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