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Москва

За неполные сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Дождь и мокрый снег которые обрушились на столицу в понедельник, пополнили майскую копилку осадков на 27 мм, сообщили "Интерфаксу" в городском метеобюро.

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"По предварительным данным, за неполные сутки в районе ВДНХ выпало 53% месячной нормы осадков, которая составляет 51 мм", - сказал собеседник агентства в понедельник, уточнив, что это данные на 18:00.

В метеобюро уточнили, что к 6:00 понедельника прирост осадков составил 7 мм, с 6:00 до 18:00 - еще 20 мм.

Дождь и мокрый снег в столичном регионе продолжаются, суточный максимум осадков для 8 мая станет известен к исходу дня, уточняют синоптики.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на 9 мая в Москве будет холодно, от нуля до 2 градусов, порывы северного ветра могут достигать 7-12 м/с.

По расчетам Росгидромета, ближайшей ночью в Москве может выпасть до 7 мм осадков.

Теги: Москва
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