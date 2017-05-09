Более 300 тысяч человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Центральным общественным событием Дня Победы в Москве станет шествие "Бессмертного полка" по Красной площади, сообщили "Интерфаксу" в департаменте культуры столицы.

"По Красной площади пройдут сотни тысяч москвичей с портретами своих дедов и прадедов - ветеранов Великой Отечественной войны. Ожидается, что в шествии примут участие более 300 тыс. человек", - рассказал собеседник агентства.

До Красной площади колонна "Бессмертного полка" пройдет по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам.

Колонна будет формироваться с 12:00, само шествие начнется в 15:00.

Уточняется, что попасть на шествие можно будет через станции метро "Белорусская" и "Динамо". Станции "Тверская", "Пушкинская" и "Чеховская" будут закрыты на выход с 13:00, станция "Маяковская" закроется на выход по мере заполнения Тверской улицы участниками шествия.

На время всего мероприятия станции "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Улица 1905 года", "Краснопресненская" и "Баррикадная" будут закрыты на вход и выход во время всего мероприятия.

После прохождения Красной площади участники шествия смогут воспользоваться станциями метро "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город", "Третьяковская", "Новокузнецкая" и "Полянка", которые будут открыты на вход.

Шествие ориентировочно завершится в 19:00.

В департамента транспорта столицы сообщили, что в связи с шествием "Бессмертного полка" с 12:00 до окончания мероприятия для транспорта будут перекрыты Ленинградский проспект между станциями метро "Белорусская" и "Динамо", улицы 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Кремлевская и Москворецкая набережные, а также Большой Москворецкий мост.