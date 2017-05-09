На Красной площади начался Парад Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Москве на Красной площади начался военный парад, в ознаменование 72-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Военный парад принимает министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

В составе 28 парадных расчетов пешей колонны - военнослужащие высших военных учебных заведений (военных академий, институтов, училищ), суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.

В колонне есть женский парадный расчет численностью 210 человек. В его состав вошли представительницы четырех военных вузов: Военного университета, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва, Военно-космической академии имени Можайского и Военной академии связи.

Впервые по Красной площади пройдут парадный расчет Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Всего в параде задействованы более 10 тыс. военнослужащих и 114 единиц боевой техники.

В воздушной части парада представлены 72 (по количеству лет, минувших после окончания Великой Отечественной войны) самолета и вертолета Воздушно-космических сил.