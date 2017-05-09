Жители столицы вышли на акцию памяти "Бессмертный полк"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Акция "Бессмертный полк" проходит в центре Москвы: москвичи несут плакаты с изображением родственников, звучит музыка военных лет.

Как передает корреспондент "Интерфакса", во вторник на Тверской улице в Москве проходит акция, посвященная памяти воинов Великой Отечественной войны ("Бессмертный полк").

Несмотря на то, что официальный старт акции намечен на 15:00, москвичи начали шествие по центральным улицам города.

Несмотря на дождливую погоду, люди вышли на улицы столицы с плакатами с изображениями их воевавших родственников, а также флагами России и красными знаменами. Многие участники шествия одеты в элементы военной формы тех времен. Звучат песни военных лет.

Ранее на Красной площади в Москве завершился военный парад. В этом году он прошел без авиации из-за непогоды.

С праздником!!! #бессмертныйполк #великаяпобеда #9мая2017 A post shared by Людмила (@ludmilaikova) on May 9, 2017 at 4:08am PDT

Бессмертный полк уже идет с праздником Ура A post shared by Камышкин Денис (@kamyshkindeni) on May 9, 2017 at 4:08am PDT