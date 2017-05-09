Жители столицы вышли на акцию памяти "Бессмертный полк"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Акция "Бессмертный полк" проходит в центре Москвы: москвичи несут плакаты с изображением родственников, звучит музыка военных лет.
Как передает корреспондент "Интерфакса", во вторник на Тверской улице в Москве проходит акция, посвященная памяти воинов Великой Отечественной войны ("Бессмертный полк").
Несмотря на то, что официальный старт акции намечен на 15:00, москвичи начали шествие по центральным улицам города.
Несмотря на дождливую погоду, люди вышли на улицы столицы с плакатами с изображениями их воевавших родственников, а также флагами России и красными знаменами. Многие участники шествия одеты в элементы военной формы тех времен. Звучат песни военных лет.
Ранее на Красной площади в Москве завершился военный парад. В этом году он прошел без авиации из-за непогоды.