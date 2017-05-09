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Москва

Празднование Дня Победы в Москве завершилось салютом

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Более 70 видов фейерверочных изделий использовали военные специалисты для артиллерийского салюта в честь Дня Победы, рассказал командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников.

В Москве только что завершился праздничный салют, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Было использовано более 70 видов фейерверочных изделий, среди новинок - "Лавина", "Олимпия", "Полина", "Ассоль-хамелеон" и другие", - перечислил Парадников.

По его словам, сочетание цветов главного салюта страны, высоту залпов и их последовательность "продумывает" специальная программа, которая позволяет заранее посмотреть, как салют будет выглядеть в реальности.

Для празднования Дня Победы используются салютные выстрелы калибров 310 мм, 195 мм, 125 и 105 мм. От калибра зависит высота разрыва и образование цветного шара в воздухе. Выстрелы закладывают в стволы салютных установок на базе автомобилей "Камаз" и соединяют контактной цепью. В назначенное время специалисты лишь нажимают кнопки и далее сигнал идет по всей цепи: каждая установка работает в автоматическом режиме, в определенное время "выбрасывая" в небо тот или иной заряд.

Также специалисты тестировали одновременный запуск салюта по радиосвязи - все салютные установки подключались к выделенному радиоканалу, отображаясь на центральном пункте.

"В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсили около 10 тысяч фейерверочных выстрелов. В течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий произвели 30 залпов", - отметил В.Парадников.

Салютные установки были размещены в 16 точках Москвы, в том числе, в Парке Победы, на Лужнецкой и Кремлевской набережных.

Легендарные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года как всегда стреляли с Поклонной горы. Парадников напомнил, что каждый из артиллерийских залпов, согласно старинной воинской традиции, имеет конкретное посвящение, например, в честь Красной Армии и русского солдата.

Парад Победы в Москве

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По Красной площади впервые прошел парадный расчет Всероссийского военно-патриотического движения &quot;Юнармия&quot;Знаменные группы батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка выносят на Красную площадь государственный флаг РФ и знамя Победы 1945 годаПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 &quot;Ярс&quot;Салют ПобедыЗенитный ракетно-пушечный комплекс &quot;Панцирь-СА&quot; на базе двухзвенного вездехода ДТ-30МТ &quot;Витязь&quot;
Теги: Москва, День Победы
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