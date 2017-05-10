Главные новости
В РоссииМТС протестирует оборудование для исполнения закона ЯровойВ миреБелый дом назвал время встречи Трампа с ЛавровымВ миреСША поставят курдам оружие для захвата Ракки
Москва

В Москве обнаружили "шахматный" клад времен Ивана Грозного

В Москве обнаружили "шахматный" клад времен Ивана Грозного
Фото: официальный сайт Мэра Москвы

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Археологи обнаружили клад времен Ивана Грозного в ходе работ в центре Москвы, сообщает портал мэра столицы.

При замене газовых коммуникаций в рамках благоустройства по программе "Моя улица" на Пречистенке была найдена шахматная фигура, внутри которой были спрятаны 10 монет. Находку датируют серединой XVI века.

"В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек", — приводит портал слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Он отметил, что все монеты, по предварительной оценке, были отчеканены в период 30–40-х годов XVI века. Одна из серебряных монет была отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском.

"Если в каждой фигуре была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек", — уточнил глава ведомства. Однако других фигур этого шахматного набора археологи не обнаружили.

Специалисты предполагают, что владелец набора не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их нестандартным способом в пустых фигурах. Несмотря на то что во времена Ивана Грозного небольшие серебряные монетки называли копейками, они имели высокую ценность. На одну такую копейку можно было купить гуся. А на 10 монет, которые были спрятаны в шахматной фигуре, их владелец мог купить небольшое стадо гусей.

Известно, что Иван Грозный умел играть в шахматы. По версии историка Николая Костомарова, 18 марта 1584 года именно во время шахматной партии с Борисом Годуновым царю стало плохо, и он вскоре скончался.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
В акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие 850 тыс. человекВ акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие 850 тыс. человек
Почти 50 полевых кухонь обеспечили горячим питанием участников московского марша памятиПодробнее
В Москве завершился парад ПобедыВ Москве завершился парад Победы
Из-за неблагоприятных погодных условий была отменена воздушная часть парада в столицеПодробнее
Воздушная часть военного парада Победы в Москве отменена из-за погодыВоздушная часть военного парада Победы в Москве отменена из-за погоды
Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базированияПодробнее
Самолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над МосквойСамолеты ВКС РФ 9 мая разгонят облака над Москвой
Как заверили в Минобороны, самолеты, "провоцирующие" осадки вдали от столицы, будут работать в течение всех сутокПодробнее
В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадковВ Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков
В ночь на 9 мая в столице похолодает до нуля градусовПодробнее
Военные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуацийВоенные сообщили о подготовке к Параду Победы без нештатных ситуаций
По словам главкома Сухопутных войск, в этом году по Красной площади пройдут два женских батальона в "интересной форме одежды" Подробнее
В Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада ПобедыВ Москве перекроют несколько улиц из-за генеральной репетиции парада Победы
Временно изменится режим работы общественного транспортаПодробнее
Московская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площадиМосковская полиция сообщила о семи задержанных на Болотной площади
Ранее на проспекте Сахарова прошла акция оппозиции, приуроченная к годовщине событий на Болотной 2012 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция "Бессмертный полк"20 фото
09 мая
Акция "Бессмертный полк"
Парад Победы в Москве14 фото
09 мая
Парад Победы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМТС протестирует оборудование для исполнения закона ЯровойВ миреБелый дом назвал время встречи Трампа с ЛавровымВ миреСША поставят курдам оружие для захвата РаккиКультураУмер кинокритик Даниил Дондурей
Аваков уволил глав полиции Днепропетровской области и облцентра
В СПЧ призвали сохранить "Искусство кино" после кончины Дондурея
ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,2%
Авиарейсы из РФ в Белоруссию переведены в международные секторы аэропортов
Снаряд от праздничного фейерверка попал в толпу зрителей в Челябинске
СМИ узнали о переброске в Сирию более 20 российских гаубиц
Число эвакуированных из-за паводка в тюменском Ишиме превысило 400 человек
В Москве обнаружили "шахматный" клад времен Ивана Грозного
Рубль незначительно снизился к бивалютной корзине на открытии торгов
Рынок акций открылся ростом индексов ММВБ и РТС на 0,7-1%
Медь возглавила рост на рынках цветных металлов в среду
Путин подписал указ о стратегии развития информационного общества
Глава Татфондбанка экстренно госпитализирован из СИЗО
Акции "Системы" выросли в начале торгов на 10% в рамках коррекции после обвала
Гонтарева назначила и.о. главы Нацбанка Украины своего первого зама
Самый тяжелый человек в мире успешно перенес операцию на желудке
Нанесшего травму Мозякину немецкого хоккеиста дисквалифицировали на две игры
Умер кинокритик Даниил Дондурей
Инцидент на хранилище под Сиэтлом не привел к выбросу радиации
Ассанж пошутил о приглашении уволенного из ФБР Коми на работу в Wikileaks
Доллар снизился к евро и большинству мировых валют
Путин подписал указ об усилении мер безопасности на время ЧМ по футболу
Путин поздравил Мун Чжэ Ина с победой на выборах президента Южной Кореи
МТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
Власти Украины обещали наказать организаторов беспорядков 9 мая в Днепре
Главной темой встречи Трампа с Лавровым станет Сирия
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи