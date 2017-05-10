В Москве обнаружили "шахматный" клад времен Ивана Грозного

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Археологи обнаружили клад времен Ивана Грозного в ходе работ в центре Москвы, сообщает портал мэра столицы.

При замене газовых коммуникаций в рамках благоустройства по программе "Моя улица" на Пречистенке была найдена шахматная фигура, внутри которой были спрятаны 10 монет. Находку датируют серединой XVI века.

"В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма — пять копеек", — приводит портал слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Он отметил, что все монеты, по предварительной оценке, были отчеканены в период 30–40-х годов XVI века. Одна из серебряных монет была отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять — на Московском.

"Если в каждой фигуре была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать 160 копеек", — уточнил глава ведомства. Однако других фигур этого шахматного набора археологи не обнаружили.

Специалисты предполагают, что владелец набора не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их нестандартным способом в пустых фигурах. Несмотря на то что во времена Ивана Грозного небольшие серебряные монетки называли копейками, они имели высокую ценность. На одну такую копейку можно было купить гуся. А на 10 монет, которые были спрятаны в шахматной фигуре, их владелец мог купить небольшое стадо гусей.

Известно, что Иван Грозный умел играть в шахматы. По версии историка Николая Костомарова, 18 марта 1584 года именно во время шахматной партии с Борисом Годуновым царю стало плохо, и он вскоре скончался.