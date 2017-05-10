Выход из Кремля через Спасские ворота вновь открыт для туристов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Спасские ворота вновь открылись для прохода посетителей Московского Кремля на Красную площадь, сообщили "Интерфаксу" в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Выход для туристов через Спасские ворота закрыли 21 марта. Это было связано с проведением строительных работ в Кремле и подготовкой к празднованию дня Победы.

До 2014 года туристы могли покинуть Кремль только через пропускной пункт рядом с Кутафьей башней. В 2014 году по поручению президента РФ в Кремле открылся новый маршрут с выходом через ворота у Спасской башни. Таким образом, туристы получили возможность пересекать практически всю территорию Кремля - зайти со стороны Александровского сада и выйти на Красную площадь к храму Василия Блаженного (Покровскому собору).