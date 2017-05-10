В жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отопление

Энергетики начали отключать отопление 1 мая, но вскоре в столицу пришли ночные заморозки и снег

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" в связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозам возобновило подачу тепловой энергии в жилые дома и объекты социальной сферы столицы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, отопление потребителям будет включено до конца среды.

По регламенту, отопительный период в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.

В конце апреля - начале мая в Москве установилась аномально теплая погода с температурами на 8-9 градусов выше среднеклиматической нормы, в связи с чем власти города приняли решение о переводе систем теплоснабжения на летний режим работы.

Столичные энергетики с 8:00 1 мая приступили к отключению отопления в городе, а 2 мая синоптики зафиксировали самый теплый день года в Москве (25,6 градусов).

Но начиная с 3-4 мая, в Москве началось резкое похолодание, с ночными заморозками. Кроме того, 8 и 9 мая на город обрушились дожди, мокрый снег, за двое суток выпало более 70% месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 мм.

Похолодание также внесло коррективы в сроки начала профилактических отключений горячей воды в жилых домах Москвы. Они начнутся не 10-го, а 15 мая.