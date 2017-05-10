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Москва

Мосгорсуд оставил в силе арест сотрудника МВД Астафуров по делу о превышении полномочий

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста сотрудника антикоррупционного главка МВД Сергея Астафурова, который обвиненяется в превышении должностных полномочий при расследовании дела на владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласил постановление судья.

В феврале Басманный суд арестовал старшего оперуполномоченного управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Астафурова и его предполагаемого пособника, бывшего гендиректора ФГУП "Промресурс" Владимира Спиридонова.

Полицейскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, Астафуров, работая в то время в управлении антикоррупционного главка МВД по борьбе с преступлениями в сфере металлургии (управление "М"), превысил должностные полномочия, фальсифицировав часть результатов оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), на основании которых были привлечены к уголовной отвественности владелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров и его адвокат Александр Шибанов.

В марте 2014 года им было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе (п.п. "а,б" ч.2 ст.204 УК РФ).

В феврале 2016 года стало известно, что уголовное дело в отношении Комарова и Шибанова прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления, последний по решению суда получил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Оба признаны потерпевшими по делу на Астафурова.

Сам Астафуров вину категорически отрицает. По его словам, в деле нет никаких доказательств превышения их полномочий, кроме слов потерпевших, которые, по его мнению, "незаконно избежали уголовной ответственности".

Теги: МВД
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