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Москва Снос московских пятиэтажек

Власти Москвы уточнили права собственников при внесении хрущевок в программу реновации

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти столицы уточнили права собственников жилых и нежилых помещений в пятиэтажках при проведении общих собраний по вопросам включения их домов в программу реновации.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, соответствующие изменения были внесены в постановление правительства Москвы "Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве".

В частности, документ уточняет, что решение о включении дома в проект программы реновации принимается большинством (не менее двух третей собственников дома).

Второе уточнение - при проведении общих собраний собственников помещений по вопросу о включении домов в проект программы реновации - представлять интересы города Москвы как собственника неприватизированных квартир будут их наниматели по договорам социального найма.

В мэрии отмечают, что данная гарантия исключит потенциальный конфликт интересов в деятельности правительства Москвы и позволит полноценно учесть мнение нанимателей по договорам социального найма.

Теги: Москва
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