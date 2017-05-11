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Москва Снос московских пятиэтажек

Глава ВТБ 24 не увидел проблем с ипотекой по сносимым пятиэтажкам

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Переоформление ипотеки по квартирам в пятиэтажных зданиях в Москве, которые предварительно включены в программу реновации, не является проблемой, банки могут просто заменить предмет залога, сообщил президент - председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов журналистам в четверг.

"Я думаю, что в обсуждении самого проекта реновации у проблемы ипотеки, поверьте, пятый или десятый приоритет. Мы не считаем, что с этим есть какая-то проблема", - заявил он.

Задорнов пояснил, что процедура замены залога по ипотеке совершенно понятна, доля ипотеки на квартиры в пятиэтажках не столь значительна для рынка. "Проблемы с ипотекой здесь не будет никакой. Во-первых, есть абсолютно четкая процедура замены закладной. Во-вторых, я вас уверяю, квартиры в пятиэтажках не являются в Москве какой-то значительной долей портфеля ипотечных кредитов. В основном, особенно последние годы, не менее трети ипотеки - это новое жилье, новостройки. Если мы говорим о "вторичке", пятиэтажки играют очень небольшую роль", - отметил он.

По его словам, для банка технически не составляет труда заменить залог независимо от того, какой дом. Он также напомнил, что при выдаче ипотеки также страхуются риски обесценения жилья - коэффициент кредит/залог составляет 70%, то есть первоначальный взнос клиента по ипотеке должен составлять не менее 30%. "В среднем по портфелю (коэффициент кредит/залог - ИФ) составляет 60%, то есть он предполагает, что 40% может быть риск обесценения залога", - пояснил глава ВТБ 24. При этом он подчеркнул, что при замене (в рамках программы реновации - ИФ) по определению квартира не может быть дешевле на 40%.

В предварительный список программы реновации ветхого жилья вошли 4,6 тыс. домов в Москве. Изначально предполагалось снести 8 тыс. домов. Голосование жителей пятиэтажных домов в Москве о включении в проект программы реновации пройдет с 15 мая по 15 июня.

Теги: Москва, ВТБ 24
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