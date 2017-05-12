В Москве 11 мая стало самым холодным за 80 лет

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве среднесуточная температура воздуха в четверг, 11 мая составила 2,4 градуса тепла, что стало рекордным для этого дня за последние 80 лет, сообщается на сайте "Метеоновости".

"За последние 80 лет метеонаблюдений, проводимых над погодой в столице 11 мая, это самая низкая среднесуточная температура воздуха. В последний раз так холодно 11 числа было в 1972 году. Тогда средняя за сутки температура оказалась плюс 3,4 градуса", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что среднесуточная температура в мае обычно повышается с 10 градусов 1 мая до 12 градусов 11 мая. Однако данный май удивил жителей столицы температурой почти в 20 градусов тепла на Первомай и 2,4 градусами 11 мая.