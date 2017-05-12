СК проверит сообщения о застройке подмосковной усадьбы "Архангельское"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Следователи СК России по Московской области начали проверку после сюжета на одном из федеральных телеканалов о застройке территории музея-заповедника "Архангельское", сообщается на сайте ведомства.

"Из сюжета следует, что под застройку могут попасть более 10 га земли, которые незаконно выкуплены коммерческой организацией", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в ходе проверки следователи дадут оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовали строительные работы, а также ответят на вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании.