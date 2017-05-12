Собянин посулил денежные компенсации нежелающим переезжать из сносимых домов

Голосование жителей по вопросам реновации пройдет в Москве с 15 мая по 15 июня

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - После встречи с представителями Общественной палаты Москвы на тему реновации мэр столицы Сергей Собянин направил ряд принципиальных соображений для учета в городском и федеральном законах.

Как сообщил Собянин в пятницу на своей странице "ВКонтакте", в частности, граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры.

"Целесообразно установить в законе, что ни один дом не будет включен в программу реновации против воли абсолютного большинства его жителей. В проект программы реновации могут быть включены только те дома, жители которых поддержат данное решение. На любой стадии формирования и реализации программы собственники квартир смогут провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы реновации", - пояснил мэр.

Кроме того, он предложил закрепить дополнительные гарантии прав жителей многоквартирных домов, включенных в программу, на судебную защиту. "В частности, жителям предоставляется право обжаловать как само решение о реновации, так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого помещения", - уточнил он.

Мэр добавил, что направил также ранее озвученные предложения по гарантиям, связанным с районом переселения, условиями предоставления и качеству жилых помещений, оказанию содействию в переезде и ряд других. В предварительный перечень пятиэтажек для включения в проект программы реновации включено более 4,5 тыс. домов, в которых проживают порядка 1 млн человек.

Голосование жителей по вопросам реновации пройдет в Москве с 15 мая по 15 июня.