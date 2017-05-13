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Москва Снос московских пятиэтажек

Собянин внес законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек

Документ состоит из 12 пунктов; он, в частности, предусматривает возможность получения денежной компенсации

Собянин внес законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин в субботу внес в Мосгордуму проект закона "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве".

Московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который в настоящее время рассматривается Государственной думой.

Законопроектом предусмотрено 12 дополнительных гарантий.

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В частности, участие в реновации может быть только по решению собственников и нанимателей квартир. В программу реновации могут включаться только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу. Решение принимается 2/3 собственников и нанимателей.

Вторая дополнительная гарантия - отказ от участия в программе реновации в любое время. На любой стадии формирования и реализации программы реновации собственники и наниматели квартир вправе провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы.

Третья дополнительная гарантия - равнозначная новая квартира. Жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках. Равнозначная квартира - жилплощадь, в которой количество комнат не менее чем в старой квартире в пятиэтажках, жилая площадь - не менее жилой площади в старой квартире, а общая площадь - больше, чем в старой квартире за счет более просторных помещений общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная и туалет).

Следующая дополнительная гарантия - новая квартира предоставляется бесплатно и в собственность. Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать - получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный найм.

Пятая дополнительная гарантия - закон предоставляет жителям сносимых пятиэтажек равнозначные квартиры в том же районе, включая районы Центрального административного округа. Исключение составляет Зеленоград и Троицкий и Новомосковский административный округа.

Шестая гарантия - отделка "комфорт-класса". Равнозначные квартиры предоставляются с улучшенной отделкой ("комфорт-класс") и будут пригодны для проживания без проведения дополнительных ремонтных или отделочных работ.

Седьмая гарантия - внеочередное улучшение жилищных условий очередников. В рамках программы реновации очередникам будут предоставлены вне очереди новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади и в зависимости от состава семьи. Двух переездов не потребуется.

Среди других дополнительных гарантий - комфортная городская среда и качественные дома, помощь в переезде, полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.

Кроме того, если москвича не устраивает равнозначная квартира, то можно получить равноценную квартиру или денежную компенсацию.

Полностью проект закона, который внес мэр Москвы Собянин, опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы в субботу.

Теги: Москва
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