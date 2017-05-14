Главные новости
МоскваВ Москве завершился митинг против реновацииВ миреМакрон провозглашен президентом ФранцииВ миреСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории России
Москва

В Москве вновь переносены профилактические отключения горячей воды

Как отметили в МОЭК, уточненный график будет доступен после 15 мая

В Москве вновь переносены профилактические отключения горячей воды
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" не планирует начинать профилактические отключения горячей воды с понедельника, сообщил "Интерфаксу" представитель компании в воскресенье.

МоскваВ жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отоплениеВ жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отоплениеЧитать подробнее

"Отключения пока не планируются", - сказал собеседник агентства.

Ранее ПАО "МОЭК" сообщала о переносе даты начала профилактических отключений горячей воды из-за холодной погоды с 10 на 15 мая.

Кроме того, компания из-за резкого похолодания в столичном регионе 10 мая обеспечила подачу тепла во все жилые дома и объекты социальной сферы столицы.

На сайте ПАО "МОЭК" сообщается, что в связи с переносом даты начала профилактических работ на системах теплоснабжения уточненный график отключения горячей воды будет доступен после 15 мая.

Теги: Москва, МОЭК
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В Москве завершился митинг против реновацииВ Москве завершился митинг против реновации
По данным полиции, в акции приняли участие восемь тысяч человек, Алексей Венедиктов сообщил о 20 тысячах присутствовавших на митингеПодробнее
В Москве начался митинг по вопросу реновации пятиэтажных домовВ Москве начался митинг по вопросу реновации пятиэтажных домов
На проспекте Академика Сахарова,в районе проведения акции, инициированной недовольными горожанами, усилены меры безопасностиПодробнее
Концентрация сероводорода на юге Москвы ночью в 17 раз превысила допустимую нормуКонцентрация сероводорода на юге Москвы ночью в 17 раз превысила допустимую норму
По данным Мосэкомониторинга, превышение сероводорода было зафиксировано в районах Орехово-Борисово Южное, Выхино-Жулебино и нескольких другихПодробнее
Собянин внес законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажекСобянин внес законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых пятиэтажек
Документ состоит из 12 пунктов; он, в частности, предусматривает возможность получения денежной компенсацииПодробнее
Собянин посулил денежные компенсации нежелающим переезжать из сносимых домовСобянин посулил денежные компенсации нежелающим переезжать из сносимых домов
Мэр пообещал, что решение о сносе можно будет оспорить в судеПодробнее
В московском метро исполнят оперу "Сильмариллион" на эльфийском языкеВ московском метро исполнят оперу "Сильмариллион" на эльфийском языке
Оперу в память о Толкине можно будет услышать вживую в ночь на 13 мая на станции "Деловой центр"Подробнее
Собянин пообещал жителям сносимых хрущевок переезд в дома от 6 до 14 этажейСобянин пообещал жителям сносимых хрущевок переезд в дома от 6 до 14 этажей
По словам мэра, рыночная стоимость квартиры в таких домах будет на 30% выше, чем в хрущевкеПодробнее
В жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отоплениеВ жилых домах в Москве из-за похолодания вновь включили отопление
Энергетики начали отключать отопление 1 мая, но вскоре в столицу пришли ночные заморозки и снегПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве завершился митинг против реновацииВ миреМакрон провозглашен президентом ФранцииВ миреСеверокорейская ракета упала в 500 км от территории РоссииВ миреВ Avast сказали о 104 пострадавших от кибератаки странах
В Москве вновь переносятся профилактические отключения горячей воды
Американский беспилотник провел разведку в Донбассе
Госсекретарь США назвал улучшение отношений с РФ тяжелой работой
В Москве началась проверка в связи с падением ребенка в канализационный люк
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
Собянин пообещал прислушаться к мнению противников реновации
Митинг по вопросу реновации в Москве
Порошенко раскритиковал сына за появление в футболке с надписью Russia
В Москве завершился митинг против реновации
Елисейский дворец подтвердил визит Макрона в Берлин и встречу с Меркель
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи