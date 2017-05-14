В Москве вновь переносены профилактические отключения горячей воды

Как отметили в МОЭК, уточненный график будет доступен после 15 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" не планирует начинать профилактические отключения горячей воды с понедельника, сообщил "Интерфаксу" представитель компании в воскресенье.

"Отключения пока не планируются", - сказал собеседник агентства.

Ранее ПАО "МОЭК" сообщала о переносе даты начала профилактических отключений горячей воды из-за холодной погоды с 10 на 15 мая.

Кроме того, компания из-за резкого похолодания в столичном регионе 10 мая обеспечила подачу тепла во все жилые дома и объекты социальной сферы столицы.

На сайте ПАО "МОЭК" сообщается, что в связи с переносом даты начала профилактических работ на системах теплоснабжения уточненный график отключения горячей воды будет доступен после 15 мая.