В СПЧ отметили спокойный характер митинга против реновации в Москве

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Митинг против программы реновации в Москве прошёл спокойно, сообщил член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Кирилл Кабанов, проводивший общественное наблюдение от СПЧ.

"Митинг общегражданский, провокаций практически не было", - сообщил Кабанов, слова которого приводят в пресс-службе Совета. По его словам, мероприятие в целом прошло спокойно, и организаторы "прекрасно взаимодействовали с представителями органов правопорядка".

При этом Кабанов отметил, что количество участников митинга могло затруднить возможности самой площади, "но при этом все было корректно".

Как сообщалось, согласованный митинг граждан, не согласных с положениями проекта реновации жилья в Москве, прошел на проспекте Академика Сахарова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с горожанами заверил, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район. Собянин отметил, что первые переселенцы получат жилье уже осенью этого года. По его словам, находящиеся в хорошем состоянии пятиэтажные дома сноситься не будут.

Кроме того, в минувшую пятницу Собянин заявил, что власти столицы пропишут в законопроекте о реновации жилья в Москве норму, которая позволит защитить горожан, купивших до переселения квартиру по ипотеке. Мэр озвучил и еще ряд гарантий жителям переселяемых домов.

В воскресенье Собянин заявил, что мнения москвичей будут максимально учтены при разработке программы реновации жилищного фонда. "Внимательно отнесёмся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим на митингах в Москве по программе реновации, в том числе противников программы. В ходе работы над проектом мнения москвичей будут максимально учтены", - написал Собянин в своем твиттере в воскресенье.