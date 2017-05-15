Суд оставил в силе штраф Навальному за мартовскую акцию в Москве

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным штраф в 20 тысяч рублей, наложенный на оппозиционера Алексея Навального за организацию несогласованной со столичными властями массовой протестной акции в центре Москвы 26 марта.

"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - огласила решение судья в понедельник.

Сам Навальный не явился на заседание.

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова в своей жалобе указывала, что по данному делу отсутствует оригинал протокола об административном правонарушении.

"В материалах дела два напечатанных протокола с одним и тем же номером, но с разными текстами. Оригинала нет. В рапортах полицейских, на основании чего был составлен протокол, также указываются разные версии", - сказала Михайлова.

Оппозиционер был задержан 26 марта в центре Москвы, где проходила несогласованная с властями массовая акция протеста против коррупции. Аналогичные акции прошли в тот же день в ряде других российских городов.

В отношении Навального были составлены протоколы об административном правонарушении по статье КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".