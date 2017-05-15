Начальник московского метрополитена Пегов покинет свой пост

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов покидает свой пост; новым начальником столичной подземки станет Виктор Козловский, ранее бывший первым заместителем начальника метро, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе метро Москвы.

"Новым начальником столичного метрополитена станет Виктор Козловский. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника московской подземки Дмитрия Пегова, который стал вице-президентом ОАО "РЖД", - сказал сотрудник пресс-службы.

Между тем, три собеседника "Интерфакса", знакомые с деятельностью монополии, утверждают, что речь идет о должности, которую занимает Михаил Акулов, курирующий сферу пассажирских перевозок. В то же время, официальной информации о проведении заседания совета директоров "Российских железных дорог", на котором рассматривался бы соответствующий кадровый вопрос, пока не было.

Представитель РЖД отказался от комментариев агентству.

Виктору Козловскому 56 лет. После окончания Московского института железнодорожного транспорта он получил специальность инженера путей сообщения и прошел путь от дежурного по станции до первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги.

С сентября 2014 года он занял должность первого замначальника Московского метрополитена. Козловский контролировал работу служб движения и инфраструктуры.

"Виктор Козловский до нюансов знает все основные технологические процессы, которые происходят в московском метро. Это опытный руководитель, при котором столичный метрополитен будет продолжать совершенствоваться, станет еще более комфортным и безопасным", - привели в пресс-службе слова ректора Московского государственного университета путей сообщения Бориса Левина.