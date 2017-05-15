В Москве заработал общественный штаб по программе реновации

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Общественный штаб по программе реновации жилья начал работу в Москве, сообщил председатель комиссии по ЖКХ и капитальному ремонту Общественной палаты (ОП) Москвы Александр Козлов.

"Был создан общественный штаб. Уже сейчас более 20 членов ОП Москвы изъявили желание работать в общественном штабе, будем привлекать независимых экспертов, юристов, представителей некоммерческих организаций", - сказал Козлов журналистам в понедельник.

По его словам, штаб будет осуществлять контроль хода голосования за участие в программе реновации.

"Мы будем реагировать на обращения москвичей, будем оказывать содействие в организации и проведении общих собраний собственников, если граждане изберут этот способ волеизъявления, помогать с комплектами документов, давать соответствующие советы", - сказал Козлов? отметив, что в штабе уже сегодня начинают работу две горячие линии.

В воскресенье 15 мая на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг граждан, недовольных программой реновации. По итогам акции полиция сообщила, что в ней приняли участие около 8 тыс. человек. Между тем главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов со ссылкой на данные "Белого счетчика" сообщил, что число участников превысило 20 тысяч человек.

Акция была инициированная гражданами, недовольными, в частности, законопроектом о реновации московского жилья, который уже одобрен в первом чтении Госдумой. Инициаторы митинга убеждены, что закон не предоставляет гражданам, которых может затронуть реновация, достаточных гарантий.