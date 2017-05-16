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Москва

Из-за футбольного матча "Спартак"-"Терек" у стадиона "Открытие" ограничат движение

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Схема дорожного движения вблизи стадиона "Открытие Арена" изменится в среду из-за проведения футбольного матча "Спартак"-"Терек", сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"17 мая вблизи стадиона "Арена Открытие" в Северо-Западном административном округе изменится схема движения в связи с проведением футбольного матча "Спартак" - "Терек". Данная схема движения будет использоваться на время проведения футбольных мероприятий в рамках Кубка Конфедераций - 2017", - сказал представитель ЦОДД.

По его словам, в частности, на Волоколамском шоссе будет введен запрет на остановку транспортных средств, запрещён поворот налево для проезда к южному дублеру и далее к Проектируемому проезду №5484 (в районе Тушинской площади). На участках южного дублера будет ограничен въезд на дороги к Проектируемым проездам №5219, №5484 и через бывшую воинскую часть.

В Волоколамском проезде предусмотрен поворот только направо на северный дублер Волоколамского шоссе.

Волоколамский проезд и проезд Стратонавтов будут закрыты для автомобилей - движение будет открыто только для аккредитованного транспорта.

На участках Волоколамского проезда, Летной улицы, проезда Стратонавтов, Сходненского тупика будет запрещена парковка и введен запрет остановки на всем протяжении.

На Летной улице будут перекрыты сквозные проезды к южному дублеру Волоколамского шоссе. Также будет запрещен въезд на парковку перед ТЦ "Покровское-Стрешнево" (отменена стоянка для такси).

Будет закрыт подземный пешеходный переход на ООТ "Канал имени Москвы" в день матча. Через КПП будет осуществляться въезд только аккредитованного и общественного транспорта. Также предусмотрена отмена остановок общественного транспорта "Метро "Тушинская"" и "Клуб имени Чкалова".

Перекрытия и ограничения будут действовать 17 мая с 16:30 до 23:30, сообщил представитель ЦОДД.

"В вечерний час пик прогнозируются затруднения в районе стадиона. Просим автомобилистов учитывать временные изменения и руководствоваться дорожными знаками. Также ЦОДД напоминает о возможных затруднениях и убедительно просит пользоваться общественным транспортом для поездок к месту проведения мероприятия", - сказал он.

Теги: Москва
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