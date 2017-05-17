Росприроднадзор начал проверку на МНПЗ из-за выброса сероводорода в Капотне

Ведомство проверит данные Мосэкомониторинга о превышении уровня сероводорода в Капотне в ночь на 17 мая более чем в 50 раз

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глава Минприроды России Сергей Донской поручил проверить сигналы о загрязнении воздуха на юго-востоке Москвы, сообщает министерство.

"В связи с поступлением информации о превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в районах Юго-восточного административного округа Москвы, Росприроднадзором начата внеплановая выездная проверка в составе комиссии Межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы", - говорится в сообщении Минприроды РФ.

Отмечается, что, "по данным стационарного поста Мосэкомониторинга, в Капотне допустимая концентрация сероводорода в период с двух до трех часов утра 17 мая была превышена более чем в 50 раз".

"В настоящее время инспекторы Росприроднадзора работают на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (АО "Газпромнефть-МНПЗ") как предприятия, являющегося источником выбросов сероводорода в атмосферный воздух", - сообщили в Минприроды.

В ведомстве подчеркнули, что "по результатам проверки, в случае выявления причастности МНПЗ к загрязнению атмосферного воздуха будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством".