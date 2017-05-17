Воздух в Капотне очистился от сероводорода

17 мая 13:36

Росприроднадзор начал проверку на МНПЗ из-за выброса сероводорода в Капотне

Ведомство проверит данные Мосэкомониторинга о превышении уровня сероводорода в Капотне в ночь на 17 мая более чем в 50 раз Подробнее

17 мая 13:33

Мосгордума приняла закон о гарантиях для москвичей при сносе пятиэтажек

Законом предусматривается отказ от участия в программе реновации в любое время Подробнее

17 мая 09:05

Концентрация сероводорода в воздухе в Капотне превысила норму в 51 раз

В других районах ЮВАО превышения загрязняющих веществ не зафиксировано Подробнее

17 мая 09:03

Прокуратура Москвы нашла ошибки в столичном законопроекте о сносе пятиэтажек