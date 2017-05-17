Воздух в Капотне очистился от сероводорода

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Автоматическая контрольная станция в 13:00 среды впервые с начала дня зафиксировала нормальное содержание сероводорода в воздухе столичного района Капотня, сообщает Мосэкомониторинг.
По данным наблюдений, уровень вредного вещества составил 0,63 ПДК м.р. (предельно допустимая концентрация минимальная разовая). Неблагоприятная экологическая обстановка в Капотне наблюдалась на протяжении 12 часов подряд: превышение допустимого уровня сероводорода в районе фиксировалось с 1:00 среды.
Автоматическая станция контроля 12 раз снимала ежечасные показания, уровень сероводорода в атмосфере колебался от 2,9 до 51,4 ПДК м.р.