Рождаемость в Москве с начала года снизилась на 8%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - На территории Москвы за январь-апрель текущего года зарегистрировано рождение 42 тыс. 712 детей, что на 8% ниже показателя января-апреля 2016 года, следует из обнародованных данных столичного управления ЗАГС.

При этом 12,6% рождений в 2017 году приходится на детей, у которых хотя бы один родитель является иностранцем.

Согласно статистике ЗАГС, прошлый год был рекордным по показателю рождаемости - зарегистрировано рождение 146 тыс. детей.

За январь-апрель 2017 года показатель смертности в Москве снизился на 2,7% по сравнению с первыми четырьмя месяцами прошло года - зарегистрировано 41 тыс. 25 случаев смерти, из которых 1,4% приходится на иностранцев.

Число заключенных браков в Москве в январе-апреле 2017 года составило 21 тыс. 724 (рост на 9,7%), разводов - 14 тыс. 510 (рост на 3,7%).