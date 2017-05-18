Первый мусоросжигательный завод собрались строить в Подмосковье в 2018 году

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Строительство первого мусоросжигательного завода могут начать в Подмосковье в 2018 году, сообщил в четверг министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он напомнил, что всего на территории региона планируется построить четыре таких завода.

Как сообщалось, в рамках реализации проекта "Чистая страна" планируется строительство пяти объектов термической обработки отходов - четыре объекта в Московской области и один в Татарстане.

В конце января 2016 года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что программа по строительству мусороперерабатывающих заводов начнет реализовываться в Подмосковье через два года. Тогда министр заявил, что строительство заводов начнется 2019 году.