В двухэтажном административном здании в Новой Москве произошел пожар

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пожар произошёл в двухэтажном административном здании, расположенном в Новой Москве, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС Москвы.

"19 мая 2017 года в 02 часа 14 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: п. Газопровод, п. Сосенское, д.6. В 2-х этажном административном здании происходит загорание между вторым этажом и кровлей на общей площади порядка 150 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется, пожарные принимают меры к недопущению распространения огня и ликвидации загорания.

"Принятыми мерами в 04 часа 14 минут пожар локализован", -информирует пресс-служба МЧС Москвы.

По предварительной информации спасателей, людей в здании нет. Информации о пострадавших не поступало. Сообщается также, что на месте пожара от МЧС работают 14 единиц техники и около 39 человек личного состава.