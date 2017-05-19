Пожар в административном здании в Новой Москве ликвидирован

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пожар в двухэтажном административном здании, расположенном в Новой Москве, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

"В двухэтажном административном здании происходило загорание между вторым этажом и кровлей на общей площади порядка 150 квадратных метров. Пожарные не допустили распространения огня и в 04 часа 42 минуты пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Информации о пострадавших не поступало", - уточняется на сайте МЧС.

Также сообщалось, что на месте пожара от МЧС работали 14 единиц техники и 39 человек личного состава.