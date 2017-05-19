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Москва Снос московских пятиэтажек

Кучерена предложил создать штаб для юридической помощи жильцам сносимых пятиэтажек

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена выступает с инициативой создать интеллектуальный штаб, который будет заниматься юридической поддержкой москвичей, чьи дома будут включены в программу реновации жилищного фонда города.

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"Я предложил бы создать интеллектуальный штаб, куда должны войти независимые юристы, которые будут выслушивать граждан, помогать писать исковые заявления при необходимости", - сказал Кучерена в пятницу в ходе общественных слушаний по проблеме реновации жилищного фонда Москвы.

Он подчеркнул, что штаб также должен включать медиаторов, которые будут помогать гражданам общаться с органами власти.

"Мероприятия, которые проводятся, митинги и так далее - это все направлено на то, чтобы программа реновации проводилась исключительно в интересах человека. Если сегодня мы будем шарахаться из стороны в сторону, все превратится в хаос", - подчеркнул он.

"Юристы, которые со мной работают, готовы бесплатно оказывать консультационную помощь. И горячая линия у нас работает", - добавил Кучерена. Он заявил, что готов встретиться с жителями домов, попавших под программу реновации.

"Мы будем участвовать и в принятии поправок в закон, и тоже будем давать свои предложения", - сказал Кучерена.

Он также сообщил, что сейчас группа юристов разрабатывает методички, разъясняющие права граждан при проведении программы реновации.

Теги: Москва, Анатолий Кучерена
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