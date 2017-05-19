В центре Москвы обнаружили древнюю деревянную мостовую и десятки артефактов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московские археологи, наблюдающие за работами по программе благоустройства "Моя улица", обнаружили в центре Москвы древнюю деревянную мостовую. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII-XVIII веков. Бревна находились под слоем грунта на глубине одного-двух метров. Поверх деревянной мостовой ученые увидели мощение более позднего периода: булыжники XIX - начала XX века", - говорится в сообщении.

В узких траншеях также нашли десятки артефактов, подтверждающих, что на этом месте и в прежние времена было плотное движение, отмечается в сообщении на сайте.

В числе находок - конские подковы, обувные набойки XVII-XIX веков, а также медные монеты периода XVIII-XX веков.

"Все мелкие артефакты предстоит описать и изучить. В дальнейшем они могут быть переданы в фонды музеев и пополнить коллекцию выставки находок программы "Моя улица"", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Археологи контролируют все стройплощадки программы благоустройства "Моя улица" с марта по сентябрь. Благодаря таким работам в предыдущие годы на объектах программы было обнаружено более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.