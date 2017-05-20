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Москва Снос московских пятиэтажек

В Мосгордуме не исключили принятие закона о реновации этим летом

Московские власти рассчитывают, что в этом случае стартовые дома появятся через полтора-два года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Мосгордуме рассчитывают, что федеральный закон о реновации будет принят до конца лета 2017 года, а первые дома, построенные в рамках программы, появятся уже через полтора-два года.

"Окончательные итоги голосования будут подведены 25 июня, потому что до 25 июня можно представлять протоколы общих собраний жильцов. 5 июля мы ждем второго чтения в Государственной Думе, когда, я надеюсь, будет принят федеральный закон со всеми поправками. И далее к концу июля или к августу закон будет принят. После этого программа должна быть утверждена правительством Москвы в виде постановления - это достаточно быстрый процесс", - рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы" председатель комиссии Мосгордумы по жилищной политике Степан Орлов.

По его мнению, список домов, который вынесен на голосование, сократится не больше, чем на 10-15%, и с осени 2017 начнется работа проектировщиков и архитекторов.

"Осенью уже начинается работа по реализации программы: стартовые площадки, проекты, конкурсные процедуры по подготовке архитектурных проектов. Думаю, что первые стартовые дома появятся через полтора-два года", - сказал депутат.

Орлов отметил, что отступление от градостроительных норм будет заключаться "в несоблюдении некоторых бюрократических сроков оформления".

По его словам, если закон все-таки не будет принят, процесс сноса ветхих пятиэтажек должен будет продолжиться, но по-другому.

"В любом случае будем так или иначе двигаться по этому пути, - сказал Орлов. - Будем думать, будем советоваться с юристами, с экспертами, с общественностью".

Теги: Москва, Мосгордума
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