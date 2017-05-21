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Москва

В воскресенье несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за праздника бега

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Из-за московского полумарафона, который станет частью большого праздника бега - первого всероссийского полумарафона "За Бег", 21 мая будет ограничено движение транспорта в центре Москвы.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте региональной безопасности в четверг, ряд улиц будут недоступны для проезда автотранспорта с 08:00 до 13:40.

В это время будут закрыты для движения Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская набережные, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост, улица Балчуг, Раушская, Космодамианская, Шлюзовая, Софийская набережные, Фалеевский переулок, Болотная улица, площадь Васильевский спуск, Новодевичья набережная, улица Лужники, Саввинская и Ростовская набережные.

Теги: Москва
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