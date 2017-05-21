Проход по Красной площади ограничили до 24 мая

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Проход посетителей по Красной площади будет ограничен, а доступ в Мавзолей Ленина и Некрополь у Кремлевской стены будут закрыты с 21 по 24 мая, сообщил центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий в период с 21 по 24 мая 2017 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет, а проход граждан по Красной площади будет ограничен", - говорится в сообщении Центра.