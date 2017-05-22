Отключения горячей воды начнутся в Москве

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Профилактические отключения горячей воды у потребителей продолжительностью не более 10 дней начинаются в столице с понедельника, сообщает пресс-служба ПАО "Московская объединенная энергетическая компания".

Во время отключений проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий, говорится в сообщении.

Работы охватят 71 тыс. зданий, в том числе, около 33 тыс. жилых домов, уточняет компания. В 5 тыс. 6 зданиях, в том числе, в 3 тыс. 100 жилых домах, на время проведения ремонта и профилактики горячая вода отключаться не будет.

Выяснить дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение домов, жители Москвы могут с помощью информационного сервиса на сайте компании: www.moek.ru.

Для того чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды в доме, необходимо ввести название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте "МОЭК" - это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация.

Проведение профилактических работ на системах теплоснабжения, требующих отключения горячей воды, необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в отопительный период, подчеркивается в сообщении.

Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года.