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Москва

На Славянской площади в Москве нашли белокаменный мост XVII века

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Во время ремонта водопровода на Славянской площади в Москве нашли белокаменный мост XVII века, сообщает сайт mos.ru. Единственное упоминание об этом древнем каменно-кирпичном мосте встречалось в документе почти четырехсотлетней давности.

Археологи заметили на глубине более двух метров необычную кладку. Находкой оказались каменный фундамент и кирпичная арка белокаменного моста XVII века. Его долгое время считали утраченным. Длина обнаруженного участка моста составила 17 метров, а высота — полтора метра. Лучше всего сохранилась арочная часть моста.

"Специалисты несколько дней расчищали, осматривали и изучали древний мост. Для исследований из верхней части кладки извлекли две половинки кирпичей. Ширина каждого кирпича — 14,5 сантиметра, а высота — 7,4–7,8 сантиметра. На кирпичах были обнаружены клейма: буквы П и Д. По этим признакам кирпичную кладку предварительно датировали третьей четвертью XVII века", — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, после того как археологи осмотрели и описали находку, а также забрали образцы для исследований, мост снова укрыли грунтом.

Мост вел к воротам Варварской башни стены Китай-города. Его первый деревянный прототип был построен вместе с оборонительной стеной по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской. Эта стена должна была защищать центр Москвы от вторжения врагов. Конструкция стены позволяла ей выстоять даже под артиллерийским огнем. Найденные в кладке кирпичи относятся к более позднему периоду. Археологи предполагают, что мост неоднократно ремонтировали.

Мост использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. В правление Александра I ров вокруг стены Китай-города был засыпан, земляные валы и бастионы — разрушены, а сама стена окончательна перестала рассматриваться как оборонительное сооружение. Поверхность современной Славянской площади была выровнена, а остатки моста оказались под землей.

Теги: Москва
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