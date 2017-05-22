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Москва

Режим работы станции метро "Кропоткинская" изменился до 13 июля

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - С 22 мая по 13 июля северный вестибюль станции метро "Кропоткинская" (выход к храму Христа Спасителя) будет работать только для входа пассажиров, а южный (выход на Гоголевский бульвар) - для входа и выхода, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного метрополитена.

"Это позволит избежать скопления людей в северном вестибюле в условиях увеличенного пассажиропотока на станции в эти дни. Тысячи верующих приедут в храм Христа Спасителя, куда впервые за 930 лет привезли части мощей святителя Николая Чудотворца", - сказал собеседник агентства.

По его информации, с 22 мая по 13 июля на станции "Кропоткинская" будет организовано дежурство дополнительных инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена, которые помогут пожилым и маломобильным гражданам добраться до храма Христа Спасителя.

Теги: Москва, метрополитен
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