Место под памятником Дзержинскому на Лубянке замостят плиткой

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В центре Лубянской площади, где располагался памятник Феликсу Дзержинскому, демонтируют цветочную клумбу и замостят плиткой, сообщает в понедельник официальный сайт столичной мэрии.

Ранее планировалось, что в центре площади будет установлен фонтан, однако технологически это оказалось невозможным.

"К концу июня на Лубянской площади начнутся работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица". В центре площади демонтируют цветочную клумбу, которая расположена на месте памятника Дзержинскому. Там появится пешеходный островок, его замостят плиткой. А осенью на площади высадят деревья", - говорится в сообщении.

В настоящее время на Лубянской площади начались дорожные работы. На небольшом участке дороги напротив здания Центрального детского магазина на Лубянке будут обустраивать рефюжи для установки новых светофоров. Рефюжи, или так называемые островки безопасности, располагаются посреди проезжей части. Работы по их обустройству приведут к временному перекрытию одной полосы движения в сторону Новой площади. Для строительства огородят участок длиной 400 метров.

Остальные полосы будут доступны для автомобилистов. Дорожные работы планируют завершить к 10 июня. После этого движение на перекрытом участке будет восстановлено.

Рядом с Политехническим музеем также идет создание "Музейного парка", его главным объектом станет Зеленый амфитеатр, где будут проходить лекции и концерты. Пешеходная зона "Музейного парка" шириной 9 метров откроется на месте нижнего (подвального) яруса Политехнического музея. Уличная галерея будет на четыре метра ниже тротуара, а спуститься в нее можно будет по широкой лестнице со стороны сквера у Соловецкого камня. Пройти в Ильинский сквер пешеходы смогут через подземный переход. От тротуара и проезжей части "Музейный парк" будет отделен озелененной многоярусной подпорной стенкой шириной около 4 метров. Экскурсионные автобусы и другой транспорт будут подъезжать к "Музейному парку" со стороны Лубянского проезда.

Новая пешеходная зона объединит уже существующие маршруты в центре Москвы - Никольскую улицу, Мясницкую, Маросейку, Покровку, а также строящийся парк "Зарядье".