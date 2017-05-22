Главные новости
В миреТрамп отверг подозрения СМИ в обсуждении секретных данных Израиля с ЛавровымВ РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииЭкономикаМедведев предсказал рост ВВП РФ "под 2%" по итогам года
Москва

Патриарх Кирилл заверил паломников в ответе Николая Чудотворца на их молитвы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что Николай Чудотворец ответит на молитвы многочисленных паломников, которые придут к его мощам, привезенным накануне из Италии в Россию.

"Святитель Николай не может не отвечать на эти молитвы, потому что эти молитвы сопровождаются хоть и небольшим, но реальным подвигом", - сказал патриарх в понедельник на приеме в Москве после богослужения в честь Дня святого Николая.

Обращаясь к духовенству, он напомнил, что тысячи людей, которые в эти минуты стоят за пределами храма Христа Спасителя, где находятся мощи святителя, готовы стоять долгие часы, только чтобы прикоснуться к святыне.

"Люди отставляют в сторону все свои попечения. Обычно человек 90 с лишним процентов времени отдает либо достижению неких своих жизненных целей, либо развлечению, либо отдыху. Молитве современный человек уделяет мало времени. Если у кого-то хватает сил семь или восемь или больше часов стоять на улице, и в жару, и в холод, и под дождем, и под ясным небом, это свидетельствует об очень сильной вере людей. А Господь нам отвечает именно в ответ на нашу веру", - сказал патриарх.

По его словам, Богу не нужно от людей ничего, кроме искреннего обращения к Нему, и святые угодники "также откликаются на эту искреннюю детскую веру и на некий жизненный подвиг, который во имя веры совершается".

По его мнению, массовое паломничество к святым мощам сегодня происходит в России "не потому, что мы особенные", а потому, что "у нас особенный исторический опыт XX века".

В заключение он выразил надежду, что пребывание мощей святителя и чудотворца Николая укрепит веру народа.

Очередь к мощам Николая Чудотворца

6 фотографий
Теги: РПЦ, Москва, патриарх Кирилл
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Российский академик предложил реконструировать московские хрущевкиРоссийский академик предложил реконструировать московские хрущевки
Эксперт считает, что в столице нужно развивать строительство малоэтажек, а не небоскребовПодробнее
Мэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 маяМэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 мая
Марш и митинг состоятся на улице Вавилова, сбор участников ожидается у домов 21-24Подробнее
В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсациюВ Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсацию
Она должна включать не только стоимость квартиры, но и долю в праве на общее имущество и земельный участокПодробнее
Снос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублейСнос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублей
Сумма будет еще больше, если учитывать затраты на перенос коммуникацийПодробнее
В ПИК опровергли связь обысков с деятельностью компанииВ ПИК опровергли связь обысков с деятельностью компании
Раннее в четверг в центральный офис группы компаний в Москве пришли следователиПодробнее
Росприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗРосприроднадзор возбудил административное дело против Московского НПЗ
Проверка на предприятии была начата после превышения уровня сероводорода в воздухе Капотни в 51 разПодробнее
Росприроднадзор начал проверку на МНПЗ из-за выброса сероводорода в КапотнеРосприроднадзор начал проверку на МНПЗ из-за выброса сероводорода в Капотне
Ведомство проверит данные Мосэкомониторинга о превышении уровня сероводорода в Капотне в ночь на 17 мая более чем в 50 разПодробнее
Мосгордума приняла закон о гарантиях для москвичей при сносе пятиэтажекМосгордума приняла закон о гарантиях для москвичей при сносе пятиэтажек
Законом предусматривается отказ от участия в программе реновации в любое времяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 мая6 фото
22 мая
Фотохроника 22 мая
Очередь к мощам Николая Чудотворца6 фото
22 мая
Очередь к мощам Николая Чудотворца
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп отверг подозрения СМИ в обсуждении секретных данных Израиля с ЛавровымВ РоссииСМИ сообщили о гибели двух российских военных в СирииЭкономикаМедведев предсказал рост ВВП РФ "под 2%" по итогам годаСпортМПК продлил отстранение российских паралимпийцев до сентября
Фотохроника 22 мая
РФС утвердил список лучших игроков прошедшего чемпионата России
Депутат из Ижевска получил 2,5 года колонии за вымогательство у экс-главы "Калашникова"
Трамп отверг подозрения СМИ в обсуждении секретных данных Израиля с Лавровым
На новом стадионе в Петербурге заменят газон
Патриарх Кирилл заверил паломников в ответе Николая Чудотворца на их молитвы
Жилищное строительство в России в январе-апреле упало почти на 15%
За неделю на учениях в Эстонии пострадали шесть военнослужащих
Росстат сообщил о падении реальных доходов населения на 7,6% в апреле
Половину прямых иностранных инвестиций в РФ в 2016 обеспечил Сингапур
Фигурирующий в деле Захарченко полковник ФСБ Сенин объявлен в розыск
Fiat Chrysler отозвал в России 9 тысяч автомобилей Jeep Cherokee и Renegade
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи