Патриарх Кирилл заверил паломников в ответе Николая Чудотворца на их молитвы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уверен, что Николай Чудотворец ответит на молитвы многочисленных паломников, которые придут к его мощам, привезенным накануне из Италии в Россию.

"Святитель Николай не может не отвечать на эти молитвы, потому что эти молитвы сопровождаются хоть и небольшим, но реальным подвигом", - сказал патриарх в понедельник на приеме в Москве после богослужения в честь Дня святого Николая.

Обращаясь к духовенству, он напомнил, что тысячи людей, которые в эти минуты стоят за пределами храма Христа Спасителя, где находятся мощи святителя, готовы стоять долгие часы, только чтобы прикоснуться к святыне.

"Люди отставляют в сторону все свои попечения. Обычно человек 90 с лишним процентов времени отдает либо достижению неких своих жизненных целей, либо развлечению, либо отдыху. Молитве современный человек уделяет мало времени. Если у кого-то хватает сил семь или восемь или больше часов стоять на улице, и в жару, и в холод, и под дождем, и под ясным небом, это свидетельствует об очень сильной вере людей. А Господь нам отвечает именно в ответ на нашу веру", - сказал патриарх.

По его словам, Богу не нужно от людей ничего, кроме искреннего обращения к Нему, и святые угодники "также откликаются на эту искреннюю детскую веру и на некий жизненный подвиг, который во имя веры совершается".

По его мнению, массовое паломничество к святым мощам сегодня происходит в России "не потому, что мы особенные", а потому, что "у нас особенный исторический опыт XX века".

В заключение он выразил надежду, что пребывание мощей святителя и чудотворца Николая укрепит веру народа.