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Москва

Зеркальная станция канатной дороги с подсветкой откроется в "Лужниках"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Москомархитектура утвердила проект станции канатной дороги, которая свяжет Воробьевы горы и "Лужники", сообщили в столичной мэрии.

Канатную дорогу от смотровой площадки на Воробьевых горах до "Лужников" запустят в 2018 году, к чемпионату мира по футболу. Ее длина составит 737 метров. Обслуживать ее будут три станции: на улице Косыгина (верхняя), на Воробьевской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя).

"Станция "Лужники" - это прямоугольное здание со стеклянным первым этажом и легкими навесными рельефными фасадами из перфорированных металлических панелей. В ночное время станция будет эффектно подсвечиваться", - рассказал порталу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, станция рассчитана на обслуживание порядка 1,6 тыс. человек в час.

Подготовительные работы уже начались, проекты еще двух станций канатной дороги будут утверждены в 2017 году, уточнили в мэрии.

Теги: Москва, Лужники
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