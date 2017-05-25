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В Москве после грозового ливня образовалось 15 подтоплений

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Круглосуточное дежурство 367 бригад "Мосводостока" в составе 1103 рабочих и 285 единиц техники организовано в столице из-за неблагоприятного прогноза погоды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия в четверг.

"К 14:30 в центральную диспетчерскую службу предприятия поступило 15 заявок о скоплении воды", - сказал собеседник агентства.

Московские синоптики, между тем, продлили штормовое предупреждение, объявленное в полдень, до 20:00. В городе сохраняется сильный ветер с порывами до 15 м/с и выше, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

Дожди, местами сильные, с грозой и раскатами грома обрушились на Москву около полудня в четверг.

Теги: Москва
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