За неделю в штаб юрпомощи жителям пятиэтажек поступило 117 обращений

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Больше 100 обращений от москвичей поступило в штаб по защите интересов участников программы реновации, созданный и возглавляемый адвокатом Анатолием Кучереной, который является членом Общественной палаты РФ.

"Чуть меньше, чем за неделю в наш юридический штаб поступило 117 обращений. Связаться со специалистами штаба можно по телефону "горячей линии" при Общественной палате РФ, также скоро заработает специальный адрес электронной почты", - сказал "Интерфаксу" в четверг Кучерена.

Он отметил, что члены штаба оказывают консультационную помощь бесплатно. "Защитим интересы любого, кто обратиться. Важнейший принцип в нашей работе - персональный подход. Наш штаб проконтролирует, чтобы никто не посмел хоть на йоту ущемить в правах тех, кто к нам пришел и попросил помочь. Сейчас мы принимаем письма по электронной почте. Со следующей недели мы начнем проводить личные встречи с москвичами", - подчеркнул юрист.

По его словам, отдельным направлением работы штаба станет представление интересов малого бизнеса, базирующегося в попадающих под снос домах.

"Бизнес не должен пострадать. Законодательством, в принципе, предусмотрены определенные гарантии. Но как всегда возникает вопрос: как нормы законодательства будут исполняться? Уж мы-то за этим проследим, не сомневайтесь", - сказал адвокат.

О создании юридического штаба для защиты интересов участников программы реновации Кучерена объявил 19 мая на слушаниях в Общественной палате. У адвоката, который возглавляет Общероссийское общественное движение "Гражданское общество", есть опыт выстраивания конструктивного диалога между властью и гражданами: в 2006 году ему удалось урегулировать конфликт между префектурой Юго-Западного административного округа Москвы и жителями поселка Бутово, чьи частные дома пытались снести. В 2010 году адвокат представлял интересы собственников домов в садовом товариществе "Речник" - они столкнулись с аналогичной проблемой.