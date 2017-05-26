На пяти московских улицах с 10 июня введут одностороннее движение

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Одностороннее движение транспорта будет введено на пяти улицах в Юго-Восточном и Северном административных округах столицы с 10 июня. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы в пятницу.

Так, в Юго-Восточном округе будет введено одностороннее движение на участках дублера Мячковского бульвара до улицы Перерва и до улицы Поречная. На севере столицы одностороннее движение вводится на улице 1-я Радиаторская от 2-го Войковского проезда до 4-го Войковского проезда, а также на 2-й Радиаторской от 4-го Войковского проезда до 2-го Войковского проезда. При этом будет организовано несколько десятков парковочных мест.

Также одностороннее движение будет введено на улице Левитана от улицы Панфилова до Алабяна, где будет организовано 38 парковочных мест.

В Северном округе на улицу Зорге вернут двустороннее движение транспорта. Одностороннее движение вводилось на время строительства транспортного тоннеля на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина.

"ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков", - добавили в пресс-службе.