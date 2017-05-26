Главные новости
В миреЭстония решила выслать двух российских дипломатовСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"ЭкономикаДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году приблизится к $500 трлн
Москва

На пяти московских улицах с 10 июня введут одностороннее движение

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Одностороннее движение транспорта будет введено на пяти улицах в Юго-Восточном и Северном административных округах столицы с 10 июня. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы в пятницу.

Так, в Юго-Восточном округе будет введено одностороннее движение на участках дублера Мячковского бульвара до улицы Перерва и до улицы Поречная. На севере столицы одностороннее движение вводится на улице 1-я Радиаторская от 2-го Войковского проезда до 4-го Войковского проезда, а также на 2-й Радиаторской от 4-го Войковского проезда до 2-го Войковского проезда. При этом будет организовано несколько десятков парковочных мест.

Также одностороннее движение будет введено на улице Левитана от улицы Панфилова до Алабяна, где будет организовано 38 парковочных мест.

В Северном округе на улицу Зорге вернут двустороннее движение транспорта. Одностороннее движение вводилось на время строительства транспортного тоннеля на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина.

"ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков", - добавили в пресс-службе.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Аллея правителей России открыта в центре МосквыАллея правителей России открыта в центре Москвы
Позже ее пополнят бюсты восьми руководителей Советского СоюзаПодробнее
Готовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в МосквеГотовивших теракты на транспорте членов ИГ задержали в Москве
ФСБ сообщила о задержании четырех человек, в том числе граждан России и стран Центрально-Азиатского регионаПодробнее
На "Винзавод" пришли с обыскамиНа "Винзавод" пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов изымают документацию в Центре современного искусства "Винзавод" в МосквеПодробнее
Московский метрополитен возглавил Виктор КозловскийМосковский метрополитен возглавил Виктор Козловский
Его предшественник Дмитрий Пегов стал директором по пассажирским перевозкам РЖДПодробнее
Российский академик предложил реконструировать московские хрущевкиРоссийский академик предложил реконструировать московские хрущевки
Эксперт считает, что в столице нужно развивать строительство малоэтажек, а не небоскребовПодробнее
Мэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 маяМэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 мая
Марш и митинг состоятся на улице Вавилова, сбор участников ожидается у домов 21-24Подробнее
В Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсациюВ Госдуме разъяснили права жильцов сносимых пятиэтажек на компенсацию
Она должна включать не только стоимость квартиры, но и долю в праве на общее имущество и земельный участокПодробнее
Снос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублейСнос каждой московской пятиэтажки обойдется минимум в 20 млн рублей
Сумма будет еще больше, если учитывать затраты на перенос коммуникацийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выставка Helirussia-20178 фото
26 мая
Выставка Helirussia-2017
Фотохроника 25 мая6 фото
25 мая
Фотохроника 25 мая
Тренировка сборной России по футболу6 фото
25 мая
Тренировка сборной России по футболу
Все фотогалереи
Цитата дня

Да дураки

Владимир Путин о причинах обысков у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре"

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЭстония решила выслать двух российских дипломатовСпортСергей Фурсенко назначен на пост гендиректора ФК "Зенит"ЭкономикаДефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году приблизится к $500 трлнВ миреЧисло жертв нападения на автобус с христианами в Египте выросло до 35
Власти Германии собрались штрафовать родителей за отказ от вакцинации детей
В Москве потушили пожар в автобусе на проспекте Вернадского
Трамп пообещал решить проблему ядерной угрозы Северной Кореи
Полиция сообщила о задержании "большей части" причастных к теракту в Манчестере
Военнообязанных депутатов попросили не приезжать на сборы на своих машинах
Сергей Фурсенко стал президентом "Зенита"
На пяти московских улицах с 10 июня введут одностороннее движение
Бюджетом-2017 предусмотрено увеличение ассигнований на нацбезопасность на 30 млрд руб.
Неизвестный ранил из "травмата" двух человек на детской площадке на юго-востоке Москвы
Букмекеры назвали фаворитов "Ролан Гаррос"
Лучшие фото недели
Фонтан высотой с пятиэтажный дом забил на улице Липецка
Сотрудник метеостанции на Белом море прошел 65 км подальше от надоевшей работы
В Одессе после реконструкции открыта Потемкинская лестница
Путин поручил внести в Думу законопроект о переселении из аварийного жилья
Подозреваемого в подготовке терактов в Москве арестовали на два месяца
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи