Новый участок Калужского шоссе открылся после реконструкции

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Первый этап реконструкции Калужского шоссе в Москве завершен, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая в понедельник движение на участке от деревни Сосенки до МКАД.

"Калужское шоссе является основной магистралью Новой Москвы, никаким современным требованиям она не отвечала и была одной из самых проблемных автодорог столицы. Мы работаем по трем этапам реконструкции этого направления. Первый этап - это тот участок, на котором мы находимся, от МКАД до деревни Сосенки. Всего 24 км дорог, 10 искусственных сооружений сегодня запускается в строй", - сказал Собянин.

Что сделано

В введенный в эксплуатацию очередной реконструированный участок вошли два моста, транспортный тоннель, боковой проезд и пять подземных переходов, уточняет mos.ru. Их открытие официально завершит первый этап масштабного обновления магистрали.

Для автотранспорта открывается новая дорога длиной более восьми километров с основным ходом, съездом и боковыми проездами, которых раньше у Калужского шоссе не было. С двух-трех полос магистраль расширили до четырех-пяти.

В районе деревни Сосенки появился тоннель, благодаря которому автомобилисты, двигаясь в направлении МКАД, смогут разворачиваться в сторону Троицка, а потом и выезжать на трассу Солнцево - Бутово - Видное.

Кроме того, на Калужском шоссе открыли два новых моста. По первому, через реку Сосенку, можно ехать в сторону области. По второму мосту машины поедут в сторону Москвы. Мост обеспечит движение транспорта по боковому проезду Калужского шоссе.

Для пешеходов на обновленном участке открывается пять надземных переходов. А на пересечении с Воскресенским шоссе появится эстакада.

Собянин отметил, что в рамках второго этапа осенью должна завершиться реконструкция развязки на Профсоюзной улице и МКАД. "Второй участок - это развязка на Профсоюзной и МКАД, тоже сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем не менее, основные работы там тоже проведены, и я надеюсь, что осенью этого года развязка будет запущена", - подчеркнул мэр.

По его словам, на третьем этапе реконструкции шоссе протянется от Сосенок до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). "Этот участок будет построен в течение 2018 года и будет примыкать к строящейся ЦКАД. Таким образом, основной дорожный каркас будет построен", - сказал Собянин.